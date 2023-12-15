"С годами только лучше": фото 59-летней Моники Беллуччи для обложки журнала покорили фанатов

Моника Беллуччи снялась для китайского Esquire - фотографии появились в официальном Instagram-аккаунте 59-летней актрисы. Звезда примерила наряд с глубоким декольте, передает NUR.KZ.

Моника Беллуччи продолжает украшать обложки глянцевых журналов. На этот раз итальянская актриса снялась для китайского издания Esquire.

Звезда продемонстрировала сразу несколько классических образов, подчеркивающих ее естественную красоту. На черно-белой обложке 59-летняя Беллуччи появилась в нежной белой блузке, расстегнутой в зоне декольте, и черных брюках в талию. Руки Моники украшали драгоценности.

Поклонники известной актрисы не скупились на теплые слова и комплименты.

"Я всегда говорю, что она - одна из самых красивых женщин в мире", "Прекрасная... И ведь с годами только лучше", "Ты - образец совершенства, и я поражен твоей красотой. Невозможно не заметить твою харизму", - пишут в комментариях восхищенные подписчики Беллуччи.

В апреле этого года Моника фотографировалась еще для одного издания обнаженной.

Позже примеру звездной матери последовала и ее 18-летняя дочь Дева Кассель, которая снялась для обложки журнала топлес.