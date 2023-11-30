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"Поешь сердцем и душой": новый клип Данэлии Тулешовой высоко оценили поклонники

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Данэлия Тулешова
Данэлия Тулешова. Фото: instagram.com/itsdaneliya

Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова презентовала новый музыкальный клип и восхитила поклонников в Instagram, которые отметили, что девушка очень талантлива, передает NUR.KZ.

Победительница четвертого украинского проекта "Голос. Дiти", финалистка и обладательница приза зрительских симпатий "Детской Новой волны 2015" порадовала фанатов творческой новинкой.

Певица сообщила, что клип на песню Tied вышел на ее YouTube-канале. За несколько часов с момента публикации он набрал почти 30 тысяч просмотров. Множество восторженных отзывов написали фанаты в YouTube и в Instagram.

"Я в восторге от того, какое это великолепное видео! Прямо как фильм, от которого невозможно отвести взгляд!", "Потрясающее видео, это мини-шедевр, спасибо за открытость и искренность! Данелия, ты поешь сердцем и душой", "Господи, сколько я ждал очередного клипа на твою песню!", "Мне нравится песня, искренняя из твоего сердца", "Клип классный, гордимся тобой", - заявили поклонники из разных стран.

Ранее мы писали, что Данэлия Тулешова вновь покорила судей и зрителей шоу America's Got Talent.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2048463-poesh-serdtsem-i-dushoy-novyy-klip-danelii-tuleshovoy-vysoko-otsenili-poklonniki/

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