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Анджелина Джоли задумалась о завершении актерской карьеры и переезде в Камбоджу

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Голливудская актриса Анджелина Джоли
Анджелина Джоли. Фото: SOPA Images / Contributor / Getty Images

Анджелина Джоли намекнула на завершение актерской карьеры и переезд в Азию. Голливудская звезда ждала окончания бракоразводного процесса с Брэдом Питтом, передает NUR.KZ со ссылкой на Wall Street Journal.

В интервью Wall Street Journal 48-летняя Джоли заявила, что устала от Голливуда. Все дело в том, что после ее успеха личная жизнь Анджелины быстро перестала быть личной. Поэтому звезда фильма "Малефисента" признается, что не стала бы актрисой, если бы у нее была возможность выбирать.

"Когда я начинала, я не ожидала, что мне придется быть настолько публичной и делиться практически всем", - говорит Джоли.

По ее словам, в свете затянувшегося бракоразводного процесса с актером Брэдом Питтом, у Анджелины не было достаточной свободы передвижения. Теперь актриса надеется покинуть Лос-Анджелес и проводить больше времени в своем доме в Камбодже.

"Это часть того, что произошло после моего развода. Я потеряла способность жить и путешествовать так же свободно. Я перееду, когда смогу", - рассказала кинозвезда.

Питт и Джоли начали встречаться еще в 2005 году, но поженились почти десять лет спустя. Однако их брак был недолгим, и пара рассталась два года спустя.

С тех пор они были втянуты в сложный бракоразводный процесс. И Брэд, и Анджелина подавали судебные иски друг против друга - экс-супруги делили имущество и опеку над детьми. Пара окончательно развелась в августе этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2049473-andzhelina-dzholi-zadumalas-o-zavershenii-akterskoy-karery-i-pereezde-v-kambodzhu/

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