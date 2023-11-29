Айю Шалкар в белом платье сравнили с Кейт Мосс

Казахстанская модель Айя Шалкар предстала в коротком белом платье перед подписчиками в Instagram. Поклонники оценили эффектные снимки, сравнив девушку с Кейт Мосс, передает NUR.KZ.

Айя Шалкар любит экспериментировать с одеждой - аутфиты казахстанской модели зачастую необычные и креативные. Для последнего выхода, однако, девушка выбрала более классический наряд - короткое белое платье-лапшу. Ярким акцентом в образе стали яркие серебристые туфли на шпильке и аксессуары в тон.

"Все серебристое - в этом сезоне и всегда", - подписала публикацию Айя.

Подписчики модели оценили аутфит и красоту девушки.

"Вау, королева", "Ангел", "На втором фото как Кейт Мосс", "Прекрасна", "Потрясающе красива", "Боже, дай мне возможность хоть на день ощутить себя такой же красивой, как Айя", - пишут в комментариях восхищенные поклонники.