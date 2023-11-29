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Айю Шалкар в белом платье сравнили с Кейт Мосс

Опубликовано:

Айя Шалкар
Айя Шалкар: instagram.com/aya_shalkar

Казахстанская модель Айя Шалкар предстала в коротком белом платье перед подписчиками в Instagram. Поклонники оценили эффектные снимки, сравнив девушку с Кейт Мосс, передает NUR.KZ.

Айя Шалкар любит экспериментировать с одеждой - аутфиты казахстанской модели зачастую необычные и креативные. Для последнего выхода, однако, девушка выбрала более классический наряд - короткое белое платье-лапшу. Ярким акцентом в образе стали яркие серебристые туфли на шпильке и аксессуары в тон.

"Все серебристое - в этом сезоне и всегда", - подписала публикацию Айя.

Подписчики модели оценили аутфит и красоту девушки.

"Вау, королева", "Ангел", "На втором фото как Кейт Мосс", "Прекрасна", "Потрясающе красива", "Боже, дай мне возможность хоть на день ощутить себя такой же красивой, как Айя", - пишут в комментариях восхищенные поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2048165-ayyu-shalkar-v-belom-plate-sravnili-s-keyt-moss/

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