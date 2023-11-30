Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Бейонсе и Марго Робби вошли в список самых влиятельных женщин Financial Times

Опубликовано:

Марго Робби и Бейонсе
Марго Робби и Бейонсе. Фото: instagram: margot.robbie, beyonce

Financial Times представил рейтинг самых влиятельных женщин 2023 года. Туда вошли политики, писательницы и правозащитницы. Нашлось в рейтинге место и для представительниц шоу-бизнеса, передает NUR.KZ со ссылкой на издание.

Среди 25 самых влиятельных женщин по версии международного издания Financial Times оказались актриса и продюсер Марго Робби и певица Бейонсе. По словам редактора Рулы Халаф, этот специальный проект разрабатывался в течение нескольких месяцев - в его формировании участвовали сотни журналистов FT, читатели и лидеры индустрии.

"В конечный список попали женщины, оказавшие большое влияние и получившие престижные награды, но даже Нобелевские премии, Пулитцеровские премии, Грэмми и чемпионаты мира не в полной мере отражают многогранный характер их работы", - пишет в предисловии Халаф.

Английская актриса Эмеральд Феннел стала автором статьи о Марго Робби, главной героине и продюсере нашумевшего фильма "Барби".

"Нет никого лучше Марго. Она одна из крупнейших кинозвезд на планете, актриса, номинированная на "Оскар", и продюсер, управляющая продюсерской компанией, которая быстро становится одной из крупнейших в Голливуде.

Она и ее партнеры доказывают, что существует мир, где умные, трансгрессивные и оригинальные фильмы могут приносить деньги. Серьезные деньги. "Барби" — проект, который преодолел отметку в 1 миллиард долларов за считанные недели. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, что ее блестящий ум создаст дальше", - пишет Феннел.

Заметку о Бейонсе написала Опра Уинфри, мировой лидер в медиа-пространстве. Она отметила, что никакие слова не смогут описать то, как огромен талант певицы.

"Каждый момент ее мирового турне Renaissance я испытывала трепет. Это был поистине непередаваемый опыт, ставший возможным благодаря ее высокому творческому потенциалу и лидерству. Было чудом наблюдать, как кто-то полностью воплощает свою силу и славу. Я танцевала на выходе со стадиона, преисполнившись еще большим восхищением и уважением к ней. Я глубоко вдохновлена ее артистизмом", - говорит Опра.

Среди самых влиятельных женщин этого года также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и супруга президента Украины Елена Зеленская. В список также включили писательниц и поэтесс Лолу Шонейн и Барбару Кингсолвер, иранскую правозащитницу Наргес Мохаммади, ученую из Венгрии Каталин Карико.

К слову, концертный фильм мирового тура Бейонсе "Ренессанс" выйдет в кинопрокат уже завтра - в трейлере певица рассказывала о том, что ей приходится быть жесткой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2048504-beyonse-i-margo-robbi-voshli-v-spisok-samyh-vliyatelnyh-zhenschin-financial-times/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.