Бейонсе и Марго Робби вошли в список самых влиятельных женщин Financial Times

Financial Times представил рейтинг самых влиятельных женщин 2023 года. Туда вошли политики, писательницы и правозащитницы. Нашлось в рейтинге место и для представительниц шоу-бизнеса, передает NUR.KZ со ссылкой на издание.

Среди 25 самых влиятельных женщин по версии международного издания Financial Times оказались актриса и продюсер Марго Робби и певица Бейонсе. По словам редактора Рулы Халаф, этот специальный проект разрабатывался в течение нескольких месяцев - в его формировании участвовали сотни журналистов FT, читатели и лидеры индустрии.

"В конечный список попали женщины, оказавшие большое влияние и получившие престижные награды, но даже Нобелевские премии, Пулитцеровские премии, Грэмми и чемпионаты мира не в полной мере отражают многогранный характер их работы", - пишет в предисловии Халаф.

Английская актриса Эмеральд Феннел стала автором статьи о Марго Робби, главной героине и продюсере нашумевшего фильма "Барби".

"Нет никого лучше Марго. Она одна из крупнейших кинозвезд на планете, актриса, номинированная на "Оскар", и продюсер, управляющая продюсерской компанией, которая быстро становится одной из крупнейших в Голливуде.

Она и ее партнеры доказывают, что существует мир, где умные, трансгрессивные и оригинальные фильмы могут приносить деньги. Серьезные деньги. "Барби" — проект, который преодолел отметку в 1 миллиард долларов за считанные недели. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, что ее блестящий ум создаст дальше", - пишет Феннел.

Заметку о Бейонсе написала Опра Уинфри, мировой лидер в медиа-пространстве. Она отметила, что никакие слова не смогут описать то, как огромен талант певицы.

"Каждый момент ее мирового турне Renaissance я испытывала трепет. Это был поистине непередаваемый опыт, ставший возможным благодаря ее высокому творческому потенциалу и лидерству. Было чудом наблюдать, как кто-то полностью воплощает свою силу и славу. Я танцевала на выходе со стадиона, преисполнившись еще большим восхищением и уважением к ней. Я глубоко вдохновлена ее артистизмом", - говорит Опра.

Среди самых влиятельных женщин этого года также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и супруга президента Украины Елена Зеленская. В список также включили писательниц и поэтесс Лолу Шонейн и Барбару Кингсолвер, иранскую правозащитницу Наргес Мохаммади, ученую из Венгрии Каталин Карико.

К слову, концертный фильм мирового тура Бейонсе "Ренессанс" выйдет в кинопрокат уже завтра - в трейлере певица рассказывала о том, что ей приходится быть жесткой.