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"Мне приходится быть жесткой": Бейонсе показала трейлер концертного фильма "Ренессанс"

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Бейонсе выступает в рамках тура "Ренессанс"
Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Бейонсе отправляет свое мировое турне "Ренессанс" в кинотеатры по всему миру - американская певица представила трейлер к концертному фильму, в котором демонстрирует и закулисье, передает NUR.KZ.

Обладательница 32-х премий "Грэмми" даст поклонникам возможность погрузиться в ее концертную жизнь - в представленном трейлере к концертному фильму "Ренессанс" можно лицезреть не только яркие выступления, но и личные моменты из жизни 42-летней дивы - времяпрепровождение с семьей, репетиции, а также мысли и откровения.

"В нашем мире, которым доминируют мужчины, мне приходится быть по-настоящему жесткой, чтобы найти баланс между материнством и выступлениями на сцене. Но все это напоминает мне о том, кто я есть на самом деле", - признается Бейонсе.

Премьера фильма-концерта состоится 1 декабря. Картину покажут в 100 странах мира, включая Казахстан.

Мировое турне "Ренессанс", организованное в поддержку одноименного альбома певицы, стало одним из самых успешных в этом году. Согласно подсчетам Billboard, тур принес Бейонсе 580 миллионов долларов и вошел в десятку самых прибыльных гастролей всех времен. Кроме песен с нового альбома, на концертах звучали полюбившиеся фанатам хиты "Crazy In Love", "Run The World (Girls), "Diva" и "Naughty Girl". За время тура звезда примерила сотни дизайнерских образов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2045138-mne-prihoditsya-byt-zhestkoy-beyonse-pokazala-treyler-kontsertnogo-filma-renessans/

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