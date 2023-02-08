Данэлия Тулешова вновь покорила судей и зрителей шоу America's Got Talent (видео)

Данэлия Тулешова. Фото: instagram.com/tuleshova_daneliya

16-летняя казахстанская певица Данэлия Тулешова своим голосом вновь покорила судей и зрителей известного шоу America's Got Talent, передает NUR.KZ.

В своем номере на американском шоу казахстанка спела популярную песню Arcade Дункана Лоуренса. Ее голос заворожил всех присутствующих, судьи и зрители поднялись со своих мест и зааплодировали, чтобы выразить свое отношение к выступлению Данэлии.

Хайди Клум, входящая в состав жюри, отметила, что ее прекрасный голос хочется слушать и без музыкального сопровождения.

Судей также поразил тот факт, что юная артистка прилетела без сопровождения своей семьи ради участия в шоу.

Напомним, Данэлия уже принимала участие в America’s Got Talent в 2020 году. Она дошла до финала конкурса, однако, к сожалению, победа досталась другому участнику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2008519-daneliya-tuleshova-vnov-pokorila-zriteley-shou-americas-got-talent-video/