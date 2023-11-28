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Казахстанский актер Данияр Алшинов сыграет в турецком фильме (фото)

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Данияр Алшинов
Данияр Алшинов. Фото: instagram.com/dalshino

Данияр Алшинов вживается в новый образ - звезда фильма "Черный, черный человек" сыграет в турецком фильме. Кадры со съемок актер опубликовал в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Фильмография Данияра Алшинова пополнится еще одним фильмом, на этот раз турецкого производства. Казахстанский актер анонсировал новый проект в Instagram - Алшинов прилетел на съемки прямиком из США, где посещал международную премию "Эмми".

Кадры ночных съемок с турецкими актерами заинтриговали поклонников, учитывая, что других деталей и подробностей о фильме пока нет. Сам Алшинов отшутился о том, почему решил сняться в турецкой картине.

"Моя супруга настолько любит турецких актеров, что у меня, как у мужа и по совместительству немного актера, есть только два варианта: запретить смотреть турецкие сериалы или самому стать турецким актером. Второй вариант оказался более реалистичным", - пишет Данияр в Instagram.

Казахстанский актер отметил, что приглашение сниматься в авторском кино другой страны приходит не каждый день.

"Именно по этой причине я оставил жену одну в Нью-Йорке, пересек Атлантику в направлении центральной Анатолии, и сразу с самолета приземлился в игровые ботинки. Из интересного: на крафте Мутлу-бей готовит турецкий чай из самовара, лучший, что я пробовал в жизни, “снято” по-турецки будет "кестік", уже выучил evet, tamam и bukadar, Бурака Озчивита еще не видел", - подытожил Алшинов.

36-летний Данияр Алшинов женат на казахстанской модели Ажар Кунболат. Девушка нередко восхищает Казнет эффектными фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2047926-kazahstanskiy-akter-daniyar-alshinov-sygraet-v-turetskom-filme-foto/

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