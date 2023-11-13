"Роскошная": образы казахстанки Томирис Заир на "Мисс Вселенной" восхитили Сеть (фото)

Томирис Заир представляет Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная" в Сальвадоре. Само мероприятие пройдет 18 ноября, но девушка уже успела восхитить соцсети образами с разных ивентов, передает NUR.KZ.

20-летняя студентка из Алматы Томирис Заир представляет страну на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в Сальвадоре. До основных мероприятий еще несколько дней, а пока Томирис и десятки других участниц посещают мероприятия и гала-ужины. на каждый ивент представительница из Казахстана демонстрирует самые разные вечерние наряды. Фотографии модель публикует в своем Instagram.

Казахстанцы активно поддерживают соотечественницу в комментариях.

"Вот это я понимаю конкурс! Каждый день что-то интересное", "Роскошна! Удачи тебе, красавица", "Желаю тебе победы и самой высшей награды", "Лучшая", - пишут под публикациями пользователи Сети.

Напомним, конкурс красоты "Мисс Вселенная" пройдет в Сальвадоре 18 ноября. Казахстан представляет 20-летняя модель Томирис Заир. Девушка ранее завоевала такие титулы, как "Мисс Алматы", "Вице-мисс Казахстан" и "Мисс Вселенная Казахстан".