"Произведение искусства": 53-летняя Наоми Кэмпбелл удивила фанатов нестареющей внешностью
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Британская супермодель Наоми Кэмпбелл примерила яркие образы от известных дизайнеров. Поклонники в Instagram отметили, что 53-летняя модель с годами выглядит красивее.
Первый образ – темно-красное сияющее платье с необычными вырезами на юбке, а также яркий макияж и аккуратные мелко завитые кудри.
"Наоми одета в деконструированное платье, расшитое красными бусинами на красной тюлевой основе", – подчеркнули сами дизайнеры.
Как и ожидалось, поклонники супермодели осыпали ее комплиментами. Также они отметили, что Кэмпбелл будто совсем не стареет.
"Она стареет наоборот", – отметила одна из подписчиц.
Второй образ – короткое платье на голое тело с открытой спиной с высокими вырезами по бокам, на руках – спиралевидные золотые браслеты, прическа – длинные прямые волосы.
"Не могу дождаться снова увидеть тебя на подиуме!", "Мне кажется, или она выглядит лучше с годами?", "Нереальная", – пишут фанаты.
По информации на сайте IMDb, Наоми Кэмпбелл родилась 22 мая 1970 года в Лондоне, Англия, Великобритания. Она – супермодель и первая чернокожая женщина-модель на обложке французского Vogue, британского Vogue и журнала Time.
Дочь ямайской танцовщицы Валери Кэмпбелл. Отца Наоми не знала, однако, по словам ее матери, помимо других кровей у него были китайские корни.
Кроме карьеры модели появилась в нескольких фильмах в качестве актрисы, а также пробовала продюсировать проекты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2034680-proizvedenie-iskusstva-53-letnyaya-naomi-kempbell-udivila-fanatov-nestareyuschey-vneshnostyu/