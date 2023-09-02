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"Произведение искусства": 53-летняя Наоми Кэмпбелл удивила фанатов нестареющей внешностью

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Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/naomi

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл примерила яркие образы от известных дизайнеров. Поклонники в Instagram отметили, что 53-летняя модель с годами выглядит красивее.

Первый образ – темно-красное сияющее платье с необычными вырезами на юбке, а также яркий макияж и аккуратные мелко завитые кудри.

"Наоми одета в деконструированное платье, расшитое красными бусинами на красной тюлевой основе", – подчеркнули сами дизайнеры.

Как и ожидалось, поклонники супермодели осыпали ее комплиментами. Также они отметили, что Кэмпбелл будто совсем не стареет.

"Она стареет наоборот", – отметила одна из подписчиц.

Второй образ – короткое платье на голое тело с открытой спиной с высокими вырезами по бокам, на руках – спиралевидные золотые браслеты, прическа – длинные прямые волосы.

"Не могу дождаться снова увидеть тебя на подиуме!", "Мне кажется, или она выглядит лучше с годами?", "Нереальная", – пишут фанаты.

По информации на сайте IMDb, Наоми Кэмпбелл родилась 22 мая 1970 года в Лондоне, Англия, Великобритания. Она – супермодель и первая чернокожая женщина-модель на обложке французского Vogue, британского Vogue и журнала Time.

Дочь ямайской танцовщицы Валери Кэмпбелл. Отца Наоми не знала, однако, по словам ее матери, помимо других кровей у него были китайские корни.

Кроме карьеры модели появилась в нескольких фильмах в качестве актрисы, а также пробовала продюсировать проекты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2034680-proizvedenie-iskusstva-53-letnyaya-naomi-kempbell-udivila-fanatov-nestareyuschey-vneshnostyu/

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