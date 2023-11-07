"Аульный колорит": Дина Тасбулатова примерила новый кинообраз

Казахстанская актриса Дина Тасбулатова, сыгравшая в фильмах "Келин особого назначения", "Моя большая казахская семья", рассказала в Instagram, что задействована в новом кинопроекте, передает NUR.KZ.

Актриса Дина Тасбулатова предстала в совершенно неожиданном образе.

"Аульный колорит", - отметила она под фото, которыми поделилась в сторис.

Девушка отметила, что это ее новая роль в кино.

"Снимаем короткий метр на соцально важную тему, роль тяжелая", - призналась она.

Сторис Дины Тасбулатовой. Скриншот: instagram.com/dina_tasbulatova

Дина рассказала, что новая роль достаточно непростая, однако она решила взяться за воплощение этого образа на экране.

"Я в последнее время часто отказываюсь от эмоционально тяжелых ролей, но здесь не такой большой объем и тема важная, поэтому все сошлось", - рассказала Дина.

Сторис Дины Тасбулатовой. Скриншот: instagram.com/dina_tasbulatova

Ранее Дина Тасбулатова появилась в мини-юбке и восхитила фанатов.