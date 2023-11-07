"Аульный колорит": Дина Тасбулатова примерила новый кинообраз
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Казахстанская актриса Дина Тасбулатова, сыгравшая в фильмах "Келин особого назначения", "Моя большая казахская семья", рассказала в Instagram, что задействована в новом кинопроекте, передает NUR.KZ.
Актриса Дина Тасбулатова предстала в совершенно неожиданном образе.
"Аульный колорит", - отметила она под фото, которыми поделилась в сторис.
Девушка отметила, что это ее новая роль в кино.
"Снимаем короткий метр на соцально важную тему, роль тяжелая", - призналась она.
Дина рассказала, что новая роль достаточно непростая, однако она решила взяться за воплощение этого образа на экране.
"Я в последнее время часто отказываюсь от эмоционально тяжелых ролей, но здесь не такой большой объем и тема важная, поэтому все сошлось", - рассказала Дина.
Ранее Дина Тасбулатова появилась в мини-юбке и восхитила фанатов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2044553-aulnyy-kolorit-dina-tasbulatova-primerila-novyy-kinoobraz/