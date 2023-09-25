"Главное, чтобы жена не увидела": фанаты осыпали "лайками" фото Дина Тасбулатовой в мини-платье

Казахстанская актриса Дина Тасбулатова, известная по фильмам "Келин особого назначения", "Моя большая казахская семья", примерила мини-платье и похвасталась фигурой в Instagram, передает NUR.KZ.

"Ну, мать, хороша, что сказать! В жизни вообще так не одеваюсь, сплошные шаровары и кроссы. Кажется, можно разнообразить стиль, что скажете?" - написала Дина, поблагодарив творческую группу за красивые фото.

Мини-платье лавандового цвета и высокие светлые сапожки на шпильке - таков был образ актрисы, который высоко оценили подписчики.

"Главное, чтобы жена не увидела, как я тебе "лайк" ставлю", "Тебе очень идет этот образ", "Идеал красоты и женственности", "Любимая актриса", "Очень вам к лицу этот цвет", "Красота какая", - гласят комментарии под фото.