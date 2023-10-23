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"Всегда говорю правду": вызвавшая гнев фанатов Шатунова Долина написала новый пост

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Лариса Долина
Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Певица Лариса Долина разгневала фанатов Юрия Шатунова, заявив, что не считает певца легендой. После волны хейта артистка написала новый пост в соцсети, передает NUR.KZ.

Ранее певица приняла участие в концерте к 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова, который скончался в июне прошлого года.

Артистка отметила, что долго думала, соглашаться на участие в проекте или нет. Долина вышла на сцену с песней "Забудь".

"Феномен успеха мне до сих пор непонятен, и до сих пор непонятен тот факт, что его называют легендой… Пусть земля будет ему пухом…

Жаль, что ушел будучи еще совсем молодым и я отдаю себе отчет в том, что для подростков он был кумиром, он пел о том, что их волновало именно в этом возрасте, но и только в этом.

У взрослого человека эти песни не могут вызывать истерики и слезы, потому что взрослого человека уже волнуют другие проблемы и у них другое мироощущение.

Для меня понятие легенда - это нечто большее. Легенда - это Дима Хворостовский, Геннадий Гладков, Йосиф Кобзон… Я по-другому принимаю значимость человека", - отметила Лариса Долина в Instagram.

Поклонники Шатунова были возмущены. Певица отключила комментарии к предыдущего посту и написала новый, в котором отметила, что всегда говорит правду.

"Как интересно складывается жизнь. Я пребываю в каком-то странном состоянии и думаю о том, как неадекватно порой высказываются некоторые индивидуумы относительно моей личной, моей собственной, возможно, субъективной, но все же профессиональной позиции по тем или иным вопросам, касающимся только моей профессии.

Я стараюсь быть предельно вежливой, деликатной, правдивой и искренней. А люди мою искренность транслируют как высокомерие и озлобленность… Как же это все несправедливо и нечестно. Да, я говорю правду. Всегда. За это всю свою жизнь страдаю. Но никогда еще не пожалела об этом", - заявила она.

"Если претендуете на честность, говорили бы правду со сцены в микрофон, глядя в лицо сотням фанатов, а еще лучше Юрию лично, когда он был жив", "Не трогайте, пожалуйста, Юру Шатунова", "Ваше мнение не есть правда! Это всего лишь ваше обычное мнение, с которым, признаться, никто не согласился!" - высказали свое негодование фанаты Шатунова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2042216-vsegda-govoryu-pravdu-vyzvavshaya-gnev-fanatov-shatunova-dolina-napisala-novyy-post/

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