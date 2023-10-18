Солист группы "Жігіттер" Айдар Тургамбек озвучил сумму гонорара за "қыз ұзату" и "сүндет той"

Казахстанский исполнитель, солист группы "Жігіттер" Айдар Тургамбек рассказал в программе "Қызықты weekend", какой гонорар берет за "қыз ұзату" и "сүндет той".

Айдар Тургамбек встретился в эфире с Анной Данченко, которая поинтересовалась размером его гонорара за "қыз ұзату" и "сүндет той".

"За "қыз ұзату" я беру 1,5 млн тенге, так как нахожусь там от начала до конца. К примеру, если той начинается в 7 вечера и длится до 12 ночи, все это время я остаюсь там.

Это в любом городе, не только в Алматы. Гонорар за "сүндет той" - 1,3 млн тенге, потому что там я нахожусь по времени чуть меньше. Гонорар группы "Жігіттер" составляет 2 миллиона тенге.

Вместе с продюсером и другими участниками мы делим на каждого по 20 процентов от этой суммы. По поводу моего участия в тоях договариваются мои администраторы, у меня их два - один находится в Алматы, другой - в Шымкенте, поскольку я туда часто езжу.

А по поводу мероприятий, где участвует наша группа, договаривается продюсер", - рассказал артист.

Ранее певица Молдир Ауелбекова озвучила свой гонорар за выступление на "қыз ұзату".