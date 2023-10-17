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"От 2 до 7 млн тенге в месяц": Айдар Аскарбек рассказал, сколько зарабатывает в TikTok

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Айдар Аскарбек
Айдар Аскарбек. Фото: instagram.com/aidar__askarbek

Отечественный актер Айдар Аскарбек в программе "Оян!" рассказал о своем заработке в соцсетях, а также о том, не возникают ли у него трудности при сценах с поцелуями.

Актер Айдар Аскарбек полюбился зрителям по сериалу "Рауза". Он признался, что сниматься в кино ему по душе.

Он любит свою профессию и не выбрал бы другую. Для Айдара не составляет труда сниматься и в сценах с поцелуями.

"Для меня это вовсе не трудно. Если партнерша красивая, то почему должны быть трудности?" - отшутился он.

У Айдара также поинтересовались, какой доход ему приносят соцсети, ведь актер часто проводит эфиры в TikTok, заметила ведущая.

"В среднем мой доход составляет от 2 до 7 миллионов тенге в месяц. Это зависит от моей активности в соцсетях, от моего времени", - рассказал актер.

Напомним, экс-супруга Айдара Аскарбека, актриса Жаркынай Ханайым, рассказала о причине их развода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2041384-ot-2-do-7-mln-tenge-v-mesyats-aydar-askarbek-rasskazal-skolko-zarabatyvaet-v-tiktok/

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