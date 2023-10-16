"Какая энергия, ритм, химия!": Жанар Дугалова и Amre представили совместный трек и клип
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Казахстанские артисты Ернар Садирбаев и Жанар Дугалова представили фанатам в Instagram совместный трек Boldy и клип на него. Фанаты оценили их работу, передает NUR.KZ.
Ернар Садирбаев, более известный как Amre, и певица Жанар Дугалова отметили, что их трек Boldy уже доступен на всех цифровых площадках.
"Спасибо за вашу особую поддержку, которую вы нам оказываете", - написали артисты.
Накануне исполнители представили клип на эту песню. За короткое время клип набрал свыше 59 тысяч просмотров в YouTube.
"Все сошлось! И два мощных красивых голоса, и красивые исполнители. Отлично!", " Кажется, впервые слышу, как голоса слились идеально", "Какая энергия, ритм, химия!", "Шикарный дуэт получился, сочетание сильных голосов, хорошо подобранного стиля, высокого уровня исполнения", - гласят отзывы фанатов.
Прошлой осенью пользователи Казнета отметили, что Жанар Дугалова, которая еще не была замужем, и Ернар Садирбаев могли бы быть отличной парой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2041192-kakaya-energiya-ritm-himiya-zhanar-dugalova-i-amre-predstavili-sovmestnyy-trek-i-klip/