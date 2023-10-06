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Димаш исполнил в эфире китайского ТВ народную песню "Дударай" в современной обработке

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген выступил в проекте "Культура и гармония" на китайском телеканале CCTV-1. Он исполнил народную песню "Дударай" в современной обработке, передает NUR.KZ со ссылкой на DimashNews.

Проект "Культура и гармония", посвященный культурному обмену между Китаем и другими странами, вышел в эфир 5 октября, пишет официальный новостной сайт Димаша Кудайбергена.

История двух известных композиторов - китайского Синь Синхая и казахского Бахытжана Байкадамова - стала отражением культурного взаимодействия Китая и Казахстана,

Димаш Кудайберген и пианист Ланг Ланг представили фрагмент первой части фортепианного концерта композитора Синь Синхая "Песнь лодочника Желтой Реки".

Казахстанский артист рассказал, что изучает музыку Китая вот уже 7 лет, с тех пор, как впервые приехал в Китай. Он выразил надежду на то, что и дальше будет выступать на одной сцене с известными китайскими артистами, и добавил, что всегда будет поддерживать любые начинания своих соотечественников.

Напомним, недавно Димаш Кудайберген принял участие в церемонии вручения премии Golden Panda в Китае, где выступил в дуэте с певицей Вэй Вэй и восхитил своим исполнением кинозвезду Джеки Чана.

"Хотелось бы снова с обеих сторон показать культуру двух стран во многих произведениях, красиво объединив их в одну программу, и вывести на сцену", - отметил он.

Кроме того, Димаш преподнес настоящий подарок для зрителей, он исполнил казахскую народную песню "Дударай", аккомпанируя себе на домбре и фортепиано. Песня в современной обработке зазвучала совершенно по-новому.

"Я спродюсировал нашу народную песню по-новому специально для канала CCTV-1. Представляю вашему вниманию "Дударай" в оригинальном традиционном стиле и стиле джаз-фанк", - отметил он в Instagram.

"Даже джаз! Вот это высшее искусство! Мастерство! Дорогой Димаш, вы потрясающий!", "Димаш, это просто феерия! Так круто! Мы ждали джаз, и вот он!", "Шикарная, джазовая импровизация. Димаш, ты умеешь нас удивлять! Это было гениально! Браво!" - выразили свой восторг фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2039833-dimash-ispolnil-v-efire-kitayskogo-tv-narodnuyu-pesnyu-dudaray-v-sovremennoy-obrabotke/

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