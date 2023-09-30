"Люди кидались на него": фанаты заставили Бурака Озчивита встать ради снимка в Алматы (видео)
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В Сети распространили видео с Бураком Озчивитом, которого насильно заставляют встать и сделать фото. Оно было снято в Алматы, куда прилетел актер, чтобы встретиться с фанатами.
Кадры распространила в своем Instagram-аккаунте пользователь maavioli.
По ее словам, с культурой приема зарубежных гостей у нас большие проблемы.
"Люди кидались на него прямо из зала. Даже охранники не в силах были остановить этот хаос", - подписала она видео с Озчивитом.
На опубликованных кадрах видно, как звезду турецких сериалов на сцене окружили фанаты, которые пытаются сфотографироваться с ним. Одну из фанаток ловит охрана.
На другом видео поклоннице все же удалось прорваться к любимому актеру и заставить его подняться с места ради фотографии.
"Толкнула мобилографа, да еще и телефон дала, чтобы сфоткал....никакой чести, этики", - комментирует автор видео.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2038891-lyudi-kidalis-na-nego-fanaty-zastavili-burkaka-ozchivita-vstat-radi-snimka-v-almaty-video/