"Я твой фанат": Моргенштерн поблагодарил Шарипа Серика за участие в съемках его клипа

Казахстанский актер Шарип Серик рассказал фанатам в Instagram об участии в съемках клипа Моргенштерна на песню "Черный русский". Рэпер в свою очередь поблагодарил казахстанского актера, передает NUR.KZ.

Шарип рассказал, что предложение от Моргенштерна сняться в его клипе поступило в апреле.

"Он, оказывается, смотрел сериал с моим участием Sheker с похожей ролью. Честно говоря, я не поверил. Первым же делом спросил мнения у своих племянников, на что они ответили: "Коке, вы же согласились?". Как вы уже поняли, я согласился.

Как мне работалось с Алишером? Да шикарно! Серьезно, он большой молодец, профессионал, ну и, самое главное, простой пацан. Алишер, от души саған рахмет! Было круто!" - отметил Шарип.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

В ролике, который опубликовал Шарип, записан и ответ Алишера.

"Шарип, родное сердце, и тебе большое спасибо за участие в нашем клипе. От всего Bugatti Music. Ты великолепен, я твой фанат", - сказал российский рэпер.

Отметим, что клип уже доступен на официальном YouTube-канале Моргенштерна. За считанные дни он набрал почти 11 млн просмотров.

Напомним, Ксения Собчак заявила, что готова полететь в Дубай к Моргенштерну, чтобы взять у него интервью, однако она выдвинула условие - их встреча должна состояться на публике.