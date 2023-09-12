"Станет хитом": Нурболат Абдуллин впечатлил меломанов романтическим клипом
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Отечественный певец Нурболат Абдуллин представил фанатам новый клип на романтическую песню "Жетпей тұр маған бірдеңе" и получил высокую оценку меломанов, передает NUR.KZ.
О премьере клипа Нурболат сообщил в своем Instagram.
"Для тех, кому чего-то не хватает в жизни. Можете посмотреть на моем YouTube-канале", - с юмором написал Нурболат. К слову, песня так и переводится с казахского - "мне чего-то не хватает".
Романтическая мелодия, красивые слова и красочный клип не оставили равнодушными публику. Они оценили музыкальную новинку.
"Прекрасное произведение", "Когда не хватает слов, песня расскажет о том, что ты думаешь", "Что за нежная песня! Отличное исполнение", "Ты особенный", "Песня на высоком уровне", "Что бы ни исполнил, то станет хитом", - написали фанаты и коллеги по сцене.
Мы писали также, что Нурболат Абдуллин заполнил багажник розами для маленькой дочери в день ее рождения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2036253-stanet-hitom-nurbolat-abdullin-vpechatlil-melomanov-romanticheskim-klipom/