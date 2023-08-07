Музыкант группы "Би-2" снял первый сольный клип на Чарыне (видео)

Борис Лифшиц. Кадр из видео: instagram.com/borislifshits

Ударник известной рок-группы "Би-2" Борис Лифшиц рассказал поклонникам в соцсети, что снял первый сольный клип. Съемки клипа прошли в живописном месте Казахстана - на Чарынском каньоне, передает NUR.KZ.

Музыкант поделился фрагментом нового клипа в Instagram.

"Локации в нем были такие невероятные, что даже Голливуд позавидовал бы. Хочу поделиться с вами кусочком бэкстейджа, и даже в нем ощущается искусство в чистом виде", - рассказал Борис.

Лифшиц отметил, что поднять барабаны на каньон в жару было непросто. Музыкант признался, что красота выбранной локации просто захватывает дух.

"А это Чарын, красота такая, что дух захватывает. Но вы даже не представляете, как сложно было затащить туда барабаны... Это как подъем на Эверест, только вместо кислородного баллона у меня были барабаны!" - написал он.

Поклонники отметили, что с нетерпением будут ждать премьеры клипа.

Напомним, в конце июня в Семее неожидано отменили концерт группы "Би-2". Позже в акимате Семея прокомментировали отмену концерта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2031480-muzykant-gruppy-bi-2-snyal-pervyy-solnyy-klip-na-charyne-video/