"Наша звездочка": 12-летняя казахстанка не прошла в суперфинал шоу "Голос. Дети" в Испании

Жанель Али. Кадр выступления: youtube.com

Юная казахстанка Жанель Али блестяще выступила в финале вокального конкурса La Voz Kids ("Голос. Дети") в Испании. Она исполнила песню Irene Cara под названием Out here on my own, однако не прошла в суперфинал, передает NUR.KZ.

Жанель Али выстояла ряд этапов конкурса и прошла сначала в полуфинал, а неделей позже зрители в зале, покоренные ее талантом, путем голосований выбрали ее для участия в финале.

Наставницей Жанель стала известная испанская певица Росарио Флорес. Из ее команды в финал прошли 15-летняя Аманда Санчес и 12-летняя Жанель Али.

Жанель блистательно выступила в финале, исполнив песню Out here on my own. На видео, которое можно увидеть на официальном YouTube-канале конкурса La Voz Kids, видно, что судьи покорены талантом девочки.

После ее выступления они встали, чтобы одарить девочку бурными аплодисментами. А Росарио Флорес тепло обняла девочку.

По правилам Росарио должна была выбрать одну из участниц для суперфинала. Певица отдала предпочтение Аманде Санчес, выступление которой тоже имело большой успех.

Подписчики Жанель в Instagram поддержали ее добрыми словам, а казахстанцы заявили, что гордятся своей землячкой.

"Наша звездочка, ты многого уже добилась, пусть этот проект откроет все твои таланты для прекрасного будущего", "Жанель, твое выступление в финале было самым лучшим!", "Удачи тебе, наша звездочка!", "Наша гордость", - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2028171-nasha-zvezdochka-12-letnyaya-kazahstanka-ne-proshla-v-superfinal-shou-golos-deti-v-ispanii/