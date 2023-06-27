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Покорившая жюри 12-летняя казахстанка прошла в полуфинал шоу "Голос. Дети" в Испании (видео)

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Жанель Али
Жанель Али. Кадр из видео: youtube.com/LaVozKidsAntena3

Юная казахстанка Жанель Али прошла в полуфинал вокального конкурса La Voz Kids ("Голос. Дети") в Испании. Талант 12-летней девочки высоко оценили члены жюри, передает NUR.KZ.

12-летняя участница из Казахстана Жанель Али исполнила композицию Hurt Кристины Агилеры. Выступление юной исполнительницы, которое можно увидеть на официальном YouTube-канале конкурса, пришлось по душе членам жюри. Девочку поддержали бурными аплодисментами.

"Браво!" - воскликнули судьи, оценив талант юной артистки.

Отметим, что в судейском составе вокального шоу La Voz Kids, которое является еще одной популярной адаптацией нидерландского формата The Voice Kids, четыре наставника.

Жанель, прошедшая ранее этап "Слепых прослушиваний", попала в команду известной испанской певицы и композитора Росарио Флорес. Казахстанка с успехом прошла и следующий этап - "Поединки". И теперь попала в полуфинал конкурса.

"Я прошла в полуфинал! Большое спасибо, La Voz Kids, за эту прекрасную возможность, большое спасибо, Росарио Флорес, La Mari. В команде Росарио я нашла много замечательных друзей!️ Я люблю тебя, Испания!" - написала Жанель в своем Instagram на испанском языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2026552-pokorivshaya-zhyuri-12-letnyaya-kazahstanka-proshla-v-polufinal-shou-golos-deti-v-ispanii-video/

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