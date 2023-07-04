Участвующая в шоу "Голос. Дети" в Испании 12-летняя казахстанка прошла в финал (видео)

Жанель Али. Кадр из видео: youtube.com/LaVozKidsAntena3

12-летняя Жанель Али, участвующая в конкурсе La Voz Kids ("Голос. Дети") в Испании, прошла в финал. Девочку, ставшую любимицей зрителей, путем голосования выбрала публика, сидящая в зале, передает NUR.KZ.

Ранее покорившая жюри 12-летняя Жанель Али прошла в полуфинал, где она блестяще исполнила песню Hurt Кристины Агилеры.

В полуфинале вокального конкурса La Voz Kids Жанель выступила с композицией Кристины Агилеры Beautiful, которую для нее выбрала наставница - известная испанская певица и композитор Росарио Флорес.

На этом этапе соревновались между собой участники ее команды - это четыре полуфиналиста. В финал прошли лишь двое - Жанель и еще одна 15-летняя участница.

Казахстанку путем голосований выбрал зал, а другую девочку - сама наставница. Запись выступления Жанель можно посмотреть на официальном YouTube-канале шоу.

Юная певица написала пост в Instagram, в котором поблагодарила всех зрителей за оказанную поддержку.

"Невероятно! Захватывает дух! До сих пор не могу поверить, что публика выбрала меня. Хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня! Команда "монстров" лучшая.

Спасибо большое, Росарио Флорес, за доверие. Я люблю вас. Спасибо, La Voz Kids, за возможность выступить на этой сцене. Я нашла много замечательных друзей. Большое спасибо, Испания!" - поделилась девочка.

"Солнышко, твой голос ангельский, спасибо испанским зрителям за то, что проголосовали за тебя, вот что значит честное голосование, когда люди выбирают не свою землячку, а талант", "Ты лучшая без сомнений, ты победишь", "Желаю завоевать гран-при", - оставили свои комментарии подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2027469-uchastvuyuschaya-v-shou-golos-deti-v-ispanii-12-letnyaya-kazahstanka-proshla-v-final-video/