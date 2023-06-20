"Такие песни должны звучать вечно": Индира Едильбаева выпустила кавер на песню группы Orda

Индира Едильбаева. Фото: Из личного архива исполнителя

Отечественная исполнительница Индира Едильбаева сообщила своим фанатам в соцсети о том, что выпустила кавер на песню группы Orda под названием Armanqus, передает NUR.KZ.

По словам Индиры, ей давно уже хотелось записать кавер на песню группы Orda, так как певица давно уже знакома с их творчеством и любит его. Выбор пал на популярную песню Armanqus.

"Я часто задумываюсь о том, для чего пришла в этот мир и выбрала Armanqus, потому что она описывает мое состояние и мысли", - поделилась она.

Музыкальным продюсером является M’Dee. Отметим, что ранее артистка выпустила звук композиции в TikTok, под который пользователи соцсети начали снимать видео. На данный момент на оригинальный звук кавера снято более 5 тысяч видео.

"Думаю, такие песни должны звучать вечно, она как вера во что-то лучшее", - отметила артистка.

Ранее мы писали, что Индире Едильбаевой сделали предложение руки и сердца, которое девушка приняла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2025615-takie-pesni-dolzhny-zvuchat-vechno-indira-edilbaeva-vypustila-kaver-na-pesnyu-gruppy-orda/