"Общался с прохожими, подходившими ко мне": Димаш прогулялся по Анталье перед концертом

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Отчественный исполнитель Димаш Кудайберген, который имеет огромную армию поклонников во всем мире, прилетел в Турцию, где состоится его сольный концерт. Об этом он написал в соцсети, передает NUR.KZ.

Отметим, что грандиозное шоу Димаша, которое пройдет в рамках его мирового концертного тура Stranger, состоится на стадионе Университета Акдениз 6 мая. Димаш рассказал, как прогулялся по Анталье.

"Мы уже в Турции. Не могу заставить себя выйти на прогулку перед концертами, а тут почувствовал, что мне это нужно. Со всеми фотографировался и общался со всеми случайными прохожими, подходившими ко мне. В следующем посте выложу фото со своей командой, а точнее, с друзьями. Мы отлично провели вечер", - рассказал он.

Ранее мы писали, что Димаша Кудайбергена с восторгом встретили поклонники в аэропорту Еревана. После сольного концерта, который состоялся в столице Армении 29 мая, певец встретился с фанатами и поблагодарил армянский народ за радушную встречу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2019197-obschalsya-s-prohozhimi-podhodivshimi-ko-mne-dimash-progulyalsya-po-antale-pered-kontsertom/