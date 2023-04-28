Димаша Кудайбергена с восторгом встретили в аэропорту Еревана поклонники (видео)

Димаш Кудайберген с фанатами. Кадр из видео: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген показал в своем Instagram, как его встретили фанаты в аэропорту Еревана, куда он прилетел, чтобы дать свой сольный концерт, передает NUR.KZ.

Концерт Димаша Кудайбергена в Ереване состоится завтра, 29 апреля, на крупнейшей площадке города. Его поклонников ожидает яркое шоу Stranger, с которым Димаш впервые выступил в Алматы осенью прошлого года.

Певец опубликовал кадры из аэропорта столицы Армении, показав, как его радушно встретили фанаты.

"Благополучно добрались до Армении. До встречи на концерте", - написал он.

В комментариях звездные коллеги пожелали ему удачи на концерте. А фанаты отметили, что всегда с нетерпением ждут встречи с кумиром.

"Ты мое лучшее утешение от печали", "Удачи на концерте! Пусть будет аншлаг!", "Фееричного концерта, Димаш! Мы все в ожидании чуда", "Солнышко, с прибытием в красивую страну Армению! До встречи на концерте! Пусть твоя музыка и твой голос звучат по всему миру!", "Не можем дождаться, Димаш, увидим тебя на концерте!" - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2018649-dimasha-kudaybergena-s-vostorgom-vstretili-v-aeroportu-erevana-poklonniki-video/