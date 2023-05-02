"Армяне гостеприимные, как и казахи": Димаш поблагодарил за радушную встречу в Ереване

Димаш Кудайберген с отцом и братом. Кадр из видео: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген показал в Instagram, как прошла встреча с фанатами после его сольного концерта в Ереване. Артист поблагодарил армянский народ за гостеприимство, передает NUR.KZ.

Напомним, несколькими днями ранее Димаша Кудайбергена с восторгом встретили поклонники в аэропорту Еревана.

После своего сольного концерта, который состоялся в столице Армении 29 апреля, Димаш встретился с фанатами. Теплыми кадрами с фан-встречи артист поделился в своем Instagram.

Один из вопросов, который задали Димашу, касался армянской кухни. Многих интересовало, понравились ли казахстанскому исполнителю блюда, которые он пробовал.

"Шашлыки по-армянски - это вообще! Полный салам алейкум. Это что-то с чем-то. Мне очень понравилось. И знаете, больше всего мне понравилось, что армяне мне очень сильно напоминают нас, казахов", - отметил Димаш.

Артист рассказал историю, которая с ним произошла на борту самолета, когда он летел в Ереван. К нему подсел молодой парень, они разговорились. Новый знакомый очень хотел проявить свое радушие и угостить Димаша блюдами национальной кухни.

"Он сказал мне: "Димашжан, вот мой номер, напишите, когда вы будете свободны. Дастархан уже накрыт". Я поблагодарил его за гостеприимство, и с того момента, я понял, что армяне такие же гостеприимные, как и казахи", - рассказал Димаш.

"Димаш, спасибо, что ты поделился своими впечатлениями о встрече в Армении. Видео излучает много тепла", "Спасибо, Димаш, за эту встречу, все было замечательно. Такая теплая атмосфера была, как будто собралась одна большая семья", "Лечу домой, полна счастливых впечатлений и воспоминаний! Благодарю от всего сердца, родной наш артист!" - прокомментировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2019012-armyane-gostepriimnye-kak-i-kazahi-dimash-poblagodaril-za-radushnuyu-vstrechu-v-erevane/