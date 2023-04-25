"Они должны быть талантливее нас": Алишер Каримов о молодых артистах (видео)

Алишер Каримов. Фото: instagram.com/alisher_k

Казахстанский исполнитель Алишер Каримов в студии программы "1001 түн" рассказал о своем творчестве, новом альбоме, который недавно выпустил, а также о дальнейших планах.

Алишер Каримов рассказал о выходе своего нового альбома.

"Альбом совсем не похож на мои предыдущие альбомы. Песни ближе к тоям, поднимающие настроение. Я решил выпустить такой альбом, не знаю, с чем это связано. Может быть, это влияние весны. В альбом вошло 10 песен, надеюсь, что на всех тоях они будут звучать и радовать публику, которая будет под них танцевать и подпевать", - отметил Алишер.

В этом месяце Каримов запланировал два концерта в Таразе и Шымкенте. Он также собирается с артистами "Казахконцерта" в мае с гастролями в Узбекистан и Кыргызстан. Певец признался, что планирует провести концерт и в Астане на открытой площадке этим летом.

Ведущие спросили Алишера, как он относится к тому, что сейчас очень много молодых артистов, не ревнует ли он сцену.

"Ревность - это самое неблагодарное чувство. Сцена не является моей собственностью. Мы все гости и в этом мире, и на сцене. Молодые дожны быть талантливее нас, развиваться, расти. В каком бы городе я ни был, на каком бы концерте, я всегда поддерживаю молодые таланты.

Вот и сейчас мне пишут в Инстаграм молодые артисты, просят исполнить песни на моем концерте. Я всегда в обязательном порядке вывожу на сцену молодых талантливых ребят", - заявил он.

Сейчас Алишер является солистом ансамбля "Гүлдер". Ведущие поинтересовались размером его зарплаты.

"Зарплата небольшая. Я думаю, что артистам "Казахконцерта", ансамбля "Гүлдер", артистам других коллективов, филармонии, музыкантам нужно поднять зарплату. Очень низкая зарплата, особенно у музыкантов, мне даже стыдно ее называть", - признался певец.

Ранее мы писали, что Алишер Каримов рассказал о своих чувствах, отметив, что его возлюбленная живет в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2018147-oni-dolzhny-byt-talantlivee-nas-alisher-karimov-o-molodyh-artistah-video/