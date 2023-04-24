"Бывают моменты, когда нужно взять паузу": Алишер Каримов рассказал о своих чувствах

Алишер Каримов. Фото: instagram.com/alisher_k

Казахстанский певец Алишер Каримов признался, что испытывает трепетные чувства, которые помогают ему проникновенно исполнять песни о любви. Ведущим программы "1001 түн" артист заявил, что его избранница находится в Астане.

Алишер Каримов стал гостем программы "1001 түн". В студии он исполнил романтическую песню "Сен маған керексің" ("Ты мне нужна" - прим ред.). Ведущие тут же спросили, есть ли у Алишера любимая, для которой он так красиво поет.

"Конечно, каждому человеку нужна любовь. Знаете, в чем сила этих слов? Много слов, которыми можно выразить чувства. "Я в тебя влюблен", "я люблю тебя", "ты мне нравишься", но, мне кажется, фраза "ты мне нужна", она намного выше этих слов.

Можно любить на расстоянии, но ты нужна мне рядом, когда мне плохо, когда родятся внуки, когда буду гулять по райским садам, ты нужна мне в обоих мирах. Есть человек, которому я могу это сказать. Если бы не было такого человека, разве смог бы я с таким чувством это исполнить, так, чтобы мурашки по телу", - отметил он.

У Алишера поинтересовались, когда же свадьба.

"Если Бог даст, посмотрим, я уже выпустил альбом для тоев. Пока что мы не разговариваем с адресатом этой песни. Но, я думаю, возможно, до конца года все наладится. И я смогу вас обрадовать", - отметил артист.

Певец рассказал, в каком городе находится его избранница.

"Она в Астане. Может быть, и видит сейчас эту передачу. Никто никого не обидел, но такие моменты бывают, когда нужно взять паузу, подумать и вновь воссоединиться", - признался он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018039-byvayut-momenty-kogda-nuzhno-vzyat-pauzu-alisher-karimov-rasskazal-o-svoih-chuvstvah/