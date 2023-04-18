"Вот почему я плачу": в новом треке Клава Кока призналась, что мечтает о детях

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская певица Клава Кока опубликовала в Instagram отрывок новой песни, в котором описала свои личные мечты и переживания, передает NUR.KZ.

Певица представила отрывок из лиричного трека, который в скором времени выйдет в свет, и призналась, что личные переживания и настоящие свои чувства ей легче выразить через музыку.

"Все же думаю поделиться с вами самыми сокровенными строками своего нового фита. Мне проще раскрыть свои реальные чувства с помощью творчества, хотя обычно такие личные песни я не выпускаю. Ничего глобального не случилось, просто меня периодически накрывает", - рассказала Клава.

Stories Клавы Коки. Скрин: instagram.com/klavacoca

В новой композиции артистка поет, что мечтает о семье и детях.

"Да, у меня есть все, но нет главного. И вот почему я плачу. Однажды", - написала она.

Поклонники и близкие друзья Клавы Коки выразили ей свои слова поддержки в комментариях.

"Так больно на самом деле смотреть на то, как тебе больно, я просто верю и знаю, что когда-нибудь все обязательно будет! И ты на 100% будешь самой лучшей мамой и женой для своей семьи", "Дорогая, пусть все будет как ты мечтаешь!", "Спасибо, что делишься с аудиторией своими настоящими эмоциями, это правда дорогого стоит", - написали они.

Напомним, ранее мы писали, что Клава Кока предстала в новом креативном образе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2017184-vot-pochemu-ya-plachu-v-novom-treke-klava-koka-priznalas-chto-mechtaet-o-detyah/