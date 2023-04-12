"Просто бомба": Клава Кока представила креативную фотосессию

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская певица Клава Кока представила на суд верных фанатов в Instagram креативную фотосессию. Ее новый дерзкий образ не оставил равнодушными поклонников, передает NUR.KZ.

Клава Кока предстала на новых фото в кожаной мини-юбке и необычной накладке на грудь. Ее образ дополнили высокие сапожки на шпильке, а также браслеты на руке.

Волосы певица собрала в аккуратный пучок и украсила цепочкой. Безупречный макияж завершил дерзкий образ молодой артистки.

"Уф, помогите выбрать новую аватарку в инсте", - написала она.

"Пятая фотография очень круто смотрится", "Мама, ты просто бомба", "Ту, что выберет Егор", "Просто чудесные фоточки", "Что за куколка!", "Они все прекрасные", "Кто такая красивая тут?", "Невероятная", - отреагировали восхищенные фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2016412-prosto-bomba-klava-koka-predstavila-kreativnuyu-fotosessiyu/