"Вот это персонаж!": Еркебулан Дайыров удивил фанатов колоритным образом

Еркебулан Дайыров. Фото: instagram.com/erkebulan_dairov

Отечественный актер Еркебулан Дайыров удивил фанатов в Instagram колоритным образом. Он отметил, что приступил к съемкам нового кинопроекта. Подписчики пожелали ему удачи в работе, передает NUR.KZ.

"Новый проект, пусть нам сопутствует удача", - отметил актер, блистательно сыгравший в фильмах "Дорога к матери", "Балуан шолак", "Амре" и других.

Профессиональный грим и кожаные доспехи превратили Еркебулана в совершенно другого человека. Фанаты высказали ему свое восхищение, отметив, что любят и ценят его за талант и высокое актерское мастерство.

Они пожелали ему удачи, как и звездные коллеги, в числе которых Берик Айтжанов, Азамат Сатыбалды, Асель Сагатова, Ерден Телемисов и другие.

"Что за лев этот тигр, удачи, Еркебулан!", "Вы очень хорошо смотритесь в исторических картинах", "Тоже мечтал стать актером, но не вышло, пусть такие талантливые ребята будут всегда на высоте", "Поздравляем!", "Ой, где ваши волосы?!", "Желаю удачи, бро", "Вот это персонаж!" - написали комментаторы.

Напомним, осенью прошлого года у Еркебулана Дайырова родился сын.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2015573-vot-eto-personazh-erkebulan-dayyrov-udivil-fanatov-koloritnym-obrazom/