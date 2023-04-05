"Вот это персонаж!": Еркебулан Дайыров удивил фанатов колоритным образом
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Отечественный актер Еркебулан Дайыров удивил фанатов в Instagram колоритным образом. Он отметил, что приступил к съемкам нового кинопроекта. Подписчики пожелали ему удачи в работе, передает NUR.KZ.
"Новый проект, пусть нам сопутствует удача", - отметил актер, блистательно сыгравший в фильмах "Дорога к матери", "Балуан шолак", "Амре" и других.
Профессиональный грим и кожаные доспехи превратили Еркебулана в совершенно другого человека. Фанаты высказали ему свое восхищение, отметив, что любят и ценят его за талант и высокое актерское мастерство.
Они пожелали ему удачи, как и звездные коллеги, в числе которых Берик Айтжанов, Азамат Сатыбалды, Асель Сагатова, Ерден Телемисов и другие.
"Что за лев этот тигр, удачи, Еркебулан!", "Вы очень хорошо смотритесь в исторических картинах", "Тоже мечтал стать актером, но не вышло, пусть такие талантливые ребята будут всегда на высоте", "Поздравляем!", "Ой, где ваши волосы?!", "Желаю удачи, бро", "Вот это персонаж!" - написали комментаторы.
Напомним, осенью прошлого года у Еркебулана Дайырова родился сын.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2015573-vot-eto-personazh-erkebulan-dayyrov-udivil-fanatov-koloritnym-obrazom/