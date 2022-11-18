"На свет появился батыр!": у Еркебулана Дайырова родился сын
Опубликовано:
У казахстанского актера Еркебулана Дайырова родился сын. Об этом в соцсети сообщила его супруга - актриса Лейла Тлеуова. Фанаты и коллеги поздравили пару с пополнением в семье, передает NUR.KZ.
Накануне Лейла Тлеуова сообщила радостную весть своим фанатам в Instagram.
"Слава Аллаху, малыш появился на свет здоровым. Так получилось, что наш папа сейчас находится в командировке. Я пока не в состоянии отвечать на звонки. Немного приду в себя. Спасибо вам большое за поздравления! Главное, чтобы наши дети были живы-здоровы", - отметила она.
Позже и Еркебулан Дайыров поблагодарил всех за поздравления на своей страничке. Он рассказал, что находится с театральной труппой на гастролях в Шымкенте.
"Всех благодарю. Вижу все ваши поздравления, но, к сожалению, не успеваю отвечать. Вечером спектакль. Спасибо большое за ваши теплые пожелания", - отметил он.
"Поздравляем! На свет появился батыр!", "Пусть будет самым лучшим из джигитов", "Мы очень рады за вас", - написали подписчики.
Отметим, что у Еркебулана и Лейлы также подрастают две очаровательные дочери - Каусар и Салима.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997827-na-svet-poyavilsya-batyr-u-erkebulana-dayyrova-rodilsya-syn/