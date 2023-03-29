"Горячо": Айжулдыз Адайбекова представила новый трек

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова представила новый трек, который посвятила представительницам прекрасной половины человечества. О премьере песни она сообщила в Instagram, передает NUR.KZ.

Айжулдыз отметила, что новый трек называется Kel beri и его уже можно услышать на всех музыкальных площадках.

"Этот трек для всех прекрасных девушек и женщин. В каждой из них есть сила, красота, мощная энергия, харизма и безусловная любовь. Этим она и притягивает к себе все взгляды. И каждый человек, находясь рядом с ней, чувствует себя избранным", - написала молодая артистка.

"Вау", "Красавица", "Песня просто топ", "Просто бомба", "Наблюдаю и восхищаюсь", "Горячо", "Теперь она моя самая любимая", - не заставили ждать с оценкой трека фанаты.

Ранее Айжулдыз Адайбекова рассказала о своем распавшемся браке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2014588-goryacho-ayzhuldyz-adaybekova-predstavila-novyy-trek/