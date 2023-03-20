РБК: Турецкая компания инвестирует 1 млн долларов в мультфильм Бекмамбетова о Қожа Насыре

Тимур Бекмамбетов. Фото: T.Seeliger / snapshot-photography / ullstein bild via Getty Images

Турецкая компания Yeni Dusler Animation вложит деньги в новый мультфильм Тимура Бекмамбетова об одном из персонажей восточного фольклора. В создании проекта уже участвует Казахстан, передает РБК.

Российская компания Bazelevs, принадлежавшая ранее Тимуру Бекмамбетову, заключила соглашение с турецкой компанией Yeni Dusler Animation. В рамках партнерства обе стороны будут работать над созданием нового проекта о приключениях Ходжи Насреддина (у казахов – Қожа Насыр) — одного из главных персонажей восточного фольклора.

Источник РБК на кинорынке сообщил, что турецкая сторона вложит 1 млн долларов. Однако эта сумма — не финальный бюджет проекта, так как точные цифры пока не раскрываются.

Сообщается, что Тимур Бекмамбетов напишет сценарий и выступит в качестве режиссера проекта. Отметим, что Бекмамбетов является основателем студии Bazelevs и до 2022 года был ее владельцем.

Представитель Bazelevs сообщил РБК, что турецкая сторона профинансирует производство проекта и получит права на его дистрибуцию на территории страны.

Сообщается, что производство проекта уже идет. Выход мультфильма о Ходже Насреддине запланировали на следующий год. Картина, по замыслу создателей, должна положить начало новой киновселенной. Помимо этого, как пишет РБК, Yeni Dusler Animation проинвестирует открытие в Турции анимационной школы, преподавателями которой станут специалисты Bazelevs.

Таким образом, Турция стала третьей страной, которая присоединилась к производству нового мультфильма Тимура Бекмамбетова. До этого в 2021 году Bazelevs заключил соглашение с Национальным агентством кинематографии Узбекистана и студией "Казахфильм". При этом, по словам источника РБК, переговоры ведутся с ОАЭ, Китаем и Азербайджаном.

Напомним, в декабре 2022 года стало известно, что Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs, которую основал в 1994 году. Компанию приобрели ее генеральный продюсер Лала Рустамова и коммерческий директор Тимур Асадов.

Согласно информации на официальном сайте Bazelevs, наиболее кассовыми картинами в российском прокате данной киностудии являются "Ночной Дозор", "Дневной Дозор", "Ирония Судьбы. Продолжение", "Особо Опасен", "Выкрутасы", франшиза "Елки", "Горько!" и многие другие проекты.

Кто такой Ходжа Насреддин?

Как пишут на сайте islam.kz, Мулла Насреддин Ходжа – мудрец, известный во всем мусульманском и некоторых частях немусульманского мира с XVI века. Исторические документы свидетельствуют, что он жил в XIII веке в Анатолии на территории современной Турции.

Ходжа Насреддин является главным героем огромного количества забавных историй, которые полны житейской мудрости.

В Казахстане Ходжа Насреддина зовут Қожа Насыр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2013615-rbk-turetskaya-kompaniya-investiruet-1-mln-dollarov-v-multfilm-bekmambetova-o-qozha-nasyre/