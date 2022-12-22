Тимур Бекмамбетов продал свою российскую киностудию Bazelevs

Тимур Бекмамбетов. Фото: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs, которую основал в 1994 году. Компанию приобрели ее генеральный продюсер и коммерческий директор, передает издание РБК.

Сообщается, что Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs в России ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову.

Сделка, по словам Рустамовой, носила "коммерческий характер и совершилась на рыночных условиях". Она подчеркнула, что деньги, которые обеспечили эту сделку, – это вся выручка компании за 2022 год.

Тем не менее Бекмамбетов продал только российское юрлицо Bazelevs — ООО "Базелевс". Американский продакшн остается у него и продолжит работу в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что в следующем году либо одна из компаний, либо они обе сменят названия и проведут ребрендинг. В ближайшее время с сайта Bazelevs также исчезнет дисклеймер "Студия Тимура Бекмамбетова".

Как сообщается на официальном сайте киностудии, группа компаний Вazelevs была создана в 1994 году Тимуром Бекмамбетовым.

Наиболее кассовые картины российского проката среди фильмов Вazelevs: "Ночной Дозор", "Дневной Дозор", "Ирония Судьбы. Продолжение", "Особо Опасен", "Выкрутасы", франшиза "Елки", "Горько!". В 2010 году была создана компания Bazelevs Distribution, которая занимается прокатом фильмов производства Вazelevs в России и странах СНГ.

Помимо офиса в Москве у Вazelevs также есть свое представительство в Лос-Анджелесе. Офис, получивший название Bazelevs North America, отвечает за взаимодействие с местными производителями и развитием партнерской сети.

Тимур Бекмамбетов – известный режиссер и продюсер. Родился 25 июня 1961 года в городе Гурьев (ныне – Атырау), пишет сайт Kino-teatr.ru.

В 1987 году окончил факультет живописи Ташкентского театрально-художественного института им. А. Островского по специальности "художник театра и кино". Работал художником-постановщиком в театре "Ильхом" (Ташкент) и на киностудии "Узбекфильм".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2002585-timur-bekmambetov-prodal-svoyu-rossiyskuyu-kinostudiyu-bazelevs/