"Это сенсация года": певица Нюша выпустила ремейк на песню "Выбирать чудо"

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Российская певица Нюша рассказала в Instagram о выходе ремейка на песню "Выбирать чудо". Трек получил новое восточное звучание благодаря дуэту с популярным певцом Арашем, передает NUR.KZ.

Ранее певица заинтриговала поклонников, опубликовав фото с подписью "В ожидании нового чуда". Некоторые из подписчиков предположили, что артистка вновь беременна. Однако так Нюша хотела сказать поклонникам о своем возвращении на сцену.

Нюша представила ремейк своей песни 2010 года "Выбирать чудо". Артистка выпустила новую версию сингла совместно с ирано-шведским певцом Арашем.

"Долгожданная премьера! "Выбирать чудо" по-новому", — написала певица.

Видео взято со страницы Нюши в Instagram

Однако многие поклонники расстроились, так как ожидали услышать новый хит от любимой артистки после долгого перерыва.

"Я ждала чего-то нового. Старая лучше, но это мое мнение, ты молодец в любом случае", "Не очень! Лучше что-нибудь новенькое зажигательное!", "Мне что-то совсем не зашло", "Уже не та …не очень перепевка", "Честно, оригинал намного лучше этой версии", — прокомментировали новость фолловеры.

Другая часть фанатов радостно отреагировали на новость и поздравили певицу с выходом трека.

"Это сенсация года!", "Я рада возвращению к прежней Нюше", "Нюшка, классная. Отличная коллаборация", "Ох уж эти восточные мотивы", "Вау! Будет бомба, ракета, петарда", "Какие вы красивые! Ждем выхода трека", — поддержали артистку фанаты.

По словам артистки, трек "Выбирать чудо" долгое время занимал топовые позиции в хит-парадах и принес ей грандиозный успех.

"Именно эта песня открыла все двери. Все радиостанции, каналы брали ее, она простояла рекордное количество во всех чартах, получала премии... Это был невероятный бум! Я была единственным артистом, кто держался так долго во всех хит-парадах", — призналась Нюша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2013253-eto-sensatsiya-goda-pevitsa-nyusha-vypustila-remeyk-na-pesnyu-vybirat-chudo/