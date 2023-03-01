"Исполняю роль средней жены": Венера Нигматулина об участии в новом кинопроекте

Венера Нигматулина. Фото: instagram.com/venera_nigmatulina_official

Казахстанская актриса Венера Нигматулина рассказала своим подписчикам в Instagram об участии в новом фильме, где она играет весьма интересную роль, передает NUR.KZ.

Венера Нигматулина в новом фильме сыграет вместе с Самал Еслямовой, известной зрителю по кинокартине "Айка".

"Три жены одного почившего мужа... Рабочие моменты... На съемках нового фильма. Исполняю роль средней жены. Я не страдаю мизогинией. Прекрасно отношусь и сотрудничаю с красивыми талантливыми женщинами.

Есть очень известное в англоязычном мире высказывание американской государственной деятельницы Мадлен Олбрайт: "В аду отведено отдельное место для женщин, которые не помогают другим женщинам".

Сказала она это в 2006 году и была процитирована женщинами со всего мира много раз", - написала актриса.

"Вы бесподобная, мудрая, талантливая женщина и актриса", "С нетерпением ждем фильм", "Вы прекрасно выглядите и очень ждала Самал, ее новые работы", "Всегда восхищаюсь вами", - отметили фанаты.

Напомним, Венера Нигматулина рассказала о съемках в сериале "Перекресток", который вышел на экраны в 1996 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2011286-ispolnyayu-rol-sredney-zheny-venera-nigmatulina-ob-uchastii-v-novom-kinoproekte/