"Самый лучший сериал": Венера Нигматулина рассказала о съемках в "Перекрестке"

Венера Нигматулина. Фото: instagram.com/venera_nigmatulina_official

Венера Нигматулина рассказала о съемках в сериале "Перекресток", который вышел на экраны в 1996 году, а его показ был завершен в 2000 году. Актриса вспомнила, какой была ее героиня, передает NUR.KZ.

Венера Нигматулина разместила фрагмент из сериала "Перекресток" в своем Instagram.

"Когда началась работа над созданием сериала, англичане раздали актерам напечатанные характеристики героев.

Я читаю: "Мадина (мой персонаж) - учитель музыки по классу скрипка, некрасивая старая дева, синий чулок, закомплексованная, избегает общения с людьми, панически боится общения с противоположным полом, безвкусно одевается и прочее в таком же духе".

Прочитав такое, я обратилась к английскому продюсеру с просьбой показать "свою" Мадину. В результате моя героиня уже к 10-й серии сломала руку, забросила скрипку, записалась в спортивную секцию и энергично принялась выстраивать свою жизнь!" - рассказала актриса.

Подпсичики окунулись в ностальгию и признались, что очень полюбили сериал и его героев.

"Я не пропускал этот сериал в детстве. Я так и хотел, чтобы Мадина сошлась с Тимуром. И они сошлись", "Как блестяще отыгран этот эпизод! Девочки именно так и разговаривают по телефону с парнями: кокетство, флирт, вся палитра эмоций, идеально", "Первый казахстанский сексуальный образ", "Самый лучший сериал в Казахстане! С удовольствием бы еще посмотрела", - написали пользователи Казнета.

Ранее мы писали, что 60-летняя Нигматулина в элегантном платье пленила Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2005910-samyy-luchshiy-serial-venera-nigmatulina-rasskazala-o-semkah-v-perekrestke/