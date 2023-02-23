"Ждем Грэмми": Димаш Кудайберген встретился с известным композитором

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген поделился с поклонниками в Instagram кадрами со встречи с известным композитором и обладателем шестнадцати "Грэмми" Дэвидом Фостером, передает NUR.KZ.

На фото певец запечатлен в компании знаменитых композиторов Дэвида Фостера и Уолтера Афанасьеффа.

"Спасибо, маэстро, за приглашение. Пообедали, поговорили о музыке, жизни и наших совместных проектах. Фото называется: между двумя легендарными композиторами", — подписал фото Димаш.

Поклонники соцсети порадовались за артиста, пожелав певцу удачи и мировых наград.

"Отличные новости, Димаш! Теперь ждем мировой хит и "Грэмми", а то и "Оскар", "Димаш, очень рада за тебя! Ты ведь не только потрясающий певец, но и прекрасный композитор! Вам есть о чем поговорить", "Каждое твое фото — история великих талантов", "Лед тронулся, господа! Какая крутая компания! Какие личности, какие мировые таланты! Ну что, ждем результата и он, надеюсь, не заставит себя долго ждать. Удачи Вам и творческих успехов", - прокомментировали фанаты Димаша.

Дэвид Фостер — канадский певец и продюсер, обладатель шестнадцати "Грэмми", который работал с такими известными поп-исполнительницами, как Уитни Хьюстон, Селин Дион, Мадонна и Тони Брэкстон.

Напомним, ранее мы рассказывали о встрече певца с композитором Уолтером Афанасьеффым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2010531-zhdem-gremmi-dimash-kudaybergen-vstretilsya-s-izvestnym-kompozitorom/