Шахизада представила на суд фанатов новый клип

Шахизада. Фото: instagram.com/shahizada.art

Казахстанская певица Шахизада порадовала верных фанатов, представив свой новый клип. Романтическую песню с артисткой в дуэте исполнил Назар Серик, передает NUR.KZ.

"Если вам понравилась песня "Жүрегің мен деп соғады ма", то предлагаем вашему вниманию новый клип на эту песню, дайте свою оценку", - отметила Шахизада в Instagram.

Подписчики заявили, что репертуар Шахизады им очень нравится. Новая песня и клип нашли своих поклонников.

"Шахизада ханым, вы очень притягательная", "Отличное исполнение", "Превосходный дуэт", "Хорошая песня", "У вас замечательный голос", "Творческих вам успехов", - написали пользователи соцсети.

Напомним, Шахизада рассказала, о чем сожалеет в жизни. Она призналась, что не смогла дать сыну материнской любви, поскольку была занята работой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2008935-shahizada-predstavila-na-sud-fanatov-novyy-klip-video/