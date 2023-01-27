"Мамочки, я не сплю?": жаркий поцелуй Давы и Агаты Муцениеце в клипе изумил фанатов

Давид Манукян и Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/dava_m

Российский певец Дава и актриса Агата Муцениеце порадовали своих фанатов, снявшись вместе в новом клипе на песню "По барабану". Особенное впечатление произвела на них сцена страстного поцелуя артистов, передает NUR.KZ.

Напомним, Дава и Агата Муцениеце представили горячую фотосессию. И теперь поклонники дождались их совместного клипа.

"Все серьезно, клип уже вышел на трек "По барабану". Смотри его на YouTube", - написал Дава в своем Instagram, разместив рабочую сцену из клипа.

"А поцелуй-то настоящий. Клип супер. Агата, конечно, замечательная актриса", "Жара", "Немного увлеклись. Клип огнище. Лучшие", "После клипа Агату будем видеть во всех фильмах. Закончилось время Прилучного", "Дава, дублей поцелуя сколько было, признавайся?", "Мамочки, я не сплю?", "Шок-контент", "Отличная работа и игра", "Мало того, что шедевральный клип выпустили, так тут еще и такие страсти", - отметили фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2007004-mamochki-ya-ne-splyu-zharkiy-potseluy-davy-i-agaty-mutsenietse-v-klipe-izumil-fanatov/