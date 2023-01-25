"Были бы отличной парой": Дава и Агата Муцениеце представили горячую фотосессию

Давид Манукян и Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/dava_m

Российский певец Дава разместил в соцсети фото с экс-супругой актера Павла Прилучного. Певец отметил, что уже завтра состоится премьера их совместного клипа, передает NUR.KZ.

Дава и Агата вновь порадовали фанатов серией совместных фото.

"Клип, который вы никогда не дождетесь, выйдет 26 января. Приятного просмотра", - написал Дава в Instagram, добавив хештег "по барабану".

Экс-супруга Павла Прилучного и бывший бойфренд Ольги Бузовой создали настоящую "химию" в кадре. Агата запечатлелась на фото в черном ажурном комбинезоне.

"Ну какие красивые мы", - прокомментировала она фото.

Давид Манукян и Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/dava_m

Фанаты заверили, что ждут выхода музыкальной новинки с нетерпением.

"Смотрятся, конечно, пушка. Агата, как бриллиант, украсит любого", "Агата роскошная", "Очень подходите друг другу", "Очень ждем, фотки - бомба", "Классно смотритесь, были бы отличной парой", "С Агатой, вы выглядите как-то по-другому: серьезный и привлекательный", - гласят их отзывы.

Давид Манукян и Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/dava_m

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006751-byli-by-otlichnoy-paroy-dava-i-agata-mutsenietse-predstavili-goryachuyu-fotosessiyu/