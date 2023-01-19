Дарья Александрова ответила раскритиковавшим ее за перевод казахской песни на русский язык

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса и телеведущая обратилась к тем, кто раскритиковал ее за кавер с переводом казахской песни "Таптым-ау". Некоторые пользователи соцсети сочли ее перевод неточным, передает NUR.KZ.

Напомним, ранее Дарья Александрова исполнила собственноручно сочиненный кавер на казахскую песню "Таптым-ау" Казыбека Курайыша, чем восхитила своих поклонников.

По всей видимости, среди услышавших песню нашлись и те, кому ее перевод с казахского языка пришелся не по душе и они раскритиковали его.

В своем Instagram Дарья обратилась к таким людям.

"По поводу видео, где я перевела на русский язык казахскую песню. Пожалуйста, те, кто пишут, что я некоторые слова неправильно перевела, поймите уже, что это песня! И для красивого художественного перевода мне нужно было не потерять рифму и, собственно, силлабо-тоническое стихосложение! Смысл не потерян в итоге. Ни капли не потерян. Где-то даже получилось слово в слово перевести", - высказалась она.

Дарья Александрова. Кадр видео: instagram.com/dariya_aleksandrova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2005958-darya-aleksandrova-otvetila-raskritikovavshim-ee-za-perevod-kazahskoy-pesni-na-russkiy-yazyk/