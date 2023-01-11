"Пора возвращаться на сцену": Дарья Александрова восхитила соцсети кавером на казахскую песню (видео)

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса и телеведущая Дарья Александрова исполнила собственноручно сочиненный кавер на казахскую песню "Таптым-ау" Казыбека Курайыша, чем восхитила своих поклонников. Они призвали знаменитость вернуться на сцену в роли певицы, передает NUR.KZ.

"Как вам? Если вы еще не слышали эту песню, срочно исправляйте ситуацию. Такая чувственная и красивая. Если говорить о переводе, я так вдохновилась этой идеей после того, как впервые услышала песню. Было сложно подобрать и по смыслу, и в рифму. Но это так увлекательно получилось. Можете предложить мне перевести так же другую вашу любимую казахскую песню", - написала Дарья в своем Instagram.

На кадрах она исполняет трек на русском и казахском языках.

"Дарья, на казахском языке спели даже лучше, чем на русском", "Пора на сцену писать что-то свое. У тебя есть в голосе живость", "Шикарно получилось", "Ждем от вас кавер на хитовые песни", "Я чуть не разревелась. Как дословно вы перевели и спели так душевно", "Это шикарно, действительно так получилось чувственно, а голос - огонь. Даша, пора возвращаться на сцену", - выразили свое восхищение подписчики Александровой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2004950-pora-vozvraschatsya-na-stsenu-darya-aleksandrova-voshitila-sotsseti-kaverom-na-kazahskuyu-pesnyu-video/