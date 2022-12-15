"Ах, как я был в вас влюблен!": 60-летняя Венера Нигматулина в элегантном платье пленила Казнет

Венера Нигматулина. Фото: instagram.com/venera_nigmatulina_official

Отечественная актриса Венера Нигматулина вновь собрала комплименты в Сети, опубликовав новое фото. Фанаты назвали ее эталоном красоты, а кое-кто даже признался в любви, передает NUR.KZ.

60-летняя Венера Нигматулина разместила новое фото на своей официальной страничке в Instagram. На фото она сидит за красным роялем в элегантном черном платье.

Актриса отметила, что можно научиться играть на музыкальных инструментах в любом возрасте.

Фанаты признались, что обожают свою любимицу.

"Восхищаюсь вами, Венера", "Венера, вы были, есть и останетесь навсегда эталоном красоты, женственности и таланта! Милейшая красотка", "Вы восхитительная женщина, оставайтесь всегда такой позитивной, жизнерадостной", "Вы прекрасны! Ах, как я был в вас влюблен! Почему же был? Есть!", "Ах, какая женщина!" - гласят комментарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001775-ah-kak-ya-byl-v-vas-vlyublen-60-letnyaya-venera-nigmatulina-v-elegantnom-plate-plenila-kaznet/