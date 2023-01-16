"Надеюсь, что песня отзовется в ваших сердцах": Рано Умарова представила новый сингл

Рано Умарова. Фото : instagram.com/ranosha_umarova

Казахстанская певица Рано Умарова представила премьеру песни, которую исполнила в дуэте с исполнительницей Асель Таласан. Рано отметила, что текст песни содержит глубокий смысл, передает NUR.KZ.

О премьере сингла Рано сообщила своим фанатам в Instagram, где и разместила отрывок новой песни "Өзімді таңдадым", в переводе с казахского - "Я выбрала себя".

"Мы вместе с Асель Таласан выпустили новый трек "Өзімді таңдадым", который вы можете прослушать на всех музыкальных порталах.

Хотелось бы отметить, что в словах этой песни заложен глубокий смысл, очень надеюсь, что эта песня отзовется в ваших сердцах и займет свое место.

Спасибо всем, кто помогал нам в создании этой песни. Ну и, конечно же, за красивое фото и макияж", - написала Рано.

Напомним, ранее примерившая сияющее платье Рано Умарова заворожила поклонников. Тогда в кадре с Рано появилась Асель Таласан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2005534-nadeyus-chto-pesnya-otzovetsya-v-vashih-serdtsah-rano-umarova-predstavila-novyy-singl/