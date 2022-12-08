Дарья Александрова исполнила танец Уэнсдей Аддамс в студии телеканала

Дарья Александрова. Кадр видео: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса и телеведущая Дарья Александрова повторила танец Уэнсдей Аддамс в студии телеканала в студии республиканского телеканала, передает NUR.KZ.

Дарья ведет утреннюю программу на одном из отечественных телеканалов. На волне популярности сериала "Уэнсдей" она решила повторить танец главной героини прямо на рабочем месте. Для этого Александровой пришлось приметь образ бледной брюнетки.

Свой танец Даша продемонстрировала и подписчикам в Instagram.

"Как идет темный цвет волос", "Невероятно идет этот образ, я влюблена", "Вы такая классная и мощная, просто супер", "В любом образе ты офигенна", - отреагировали на ее танец фанаты.

Напомним, ранее Айым Сейтметова в образе Уэнсдей Аддамс очаровала фанатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2000699-darya-aleksandrova-stantsevala-tanets-uensdey-addams-v-studii-telekanala/