"Челка вам очень идет": Айым Сейтметова в образе Уэнсдей Аддамс очаровала фанатов

Айым Сейтметова. Кадр видео: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова решила примерить на себя образ героини нашумевшего сериала "Уэнсдей". Ради этого блогерша сменила прическу, отрезав челку, передает NUR.KZ.

"Wednesday Addams", - представила Айым свое перевоплощение в Instagram.

"Вы слишком милая для Уэнсдей, но челка вам очень идет, оказывается", "Образ супер, но это больше не на Уэнсдей похоже, а будто из фильма Каш", "Станцуйте как она. В этом образе. Мне кажется, он вам идет", "Вау, это лучшее, что я видела", "Классно, очень реалистично", - прокомментировали ее новый образ поклонники.

Уэнсдей Аддамс - представительница младшего поколения знаменитой семейки Аддамс, главная героиня сериала, первый сезон которого вышел в этом году и сразу завоевал высокую популярность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000276-chelka-vam-ochen-idet-ayym-seytmetova-v-obraze-uensdey-addams-ocharovala-fanatov/